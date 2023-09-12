Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области
Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что полет совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности.
К месту происшествия направили вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы, сообщает RT.
В августе в России возбудили уголовное дело после падения самолета под Тверью. Речь идет о ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
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