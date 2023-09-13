В Татарстане на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры направят 323 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», на модернизацию коммунальной инфраструктуры в татарстанском Агрызе направят более 323 млн рублей. Большая часть из них — 190,8 млн придется на республиканский бюджет, еще 132,5 млн — на федеральный.

Согласно проектной документации, подрядчик займется реконструкцией сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Работы затронут участки трубопроводов:

от котельной на ул. Ометова, 9;

от котельной на ул. Чапаева, 5а;

от котельной на ул. Чайковского, 9а.

После укладки труб исполнитель также должен заняться восстановлением дорожных покрытий и благоустройством территории. Заказчики работ Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана и «Главное управление инженерных сетей РТ».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что на расширение инженерных сетей особой экономической зоны «Иннополис» направят 250 млн рублей из республиканского бюджета. Итогом модернизации коммуникаций должно стать увеличение мощности автоматической модульной котельной ОЭЗ. В настоящее время нагрузка на ее сети превышает допустимые значения, что может привести к серьезной аварии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин