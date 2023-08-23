В Казани сбили 6-летнего ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На проспекте Фатыха Амирхана 49-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил 6-летнего ребенка. Мальчик вместе с отцом переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи его выписали из больницы.

В эти дни в Казани проходит профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». Во время него автоинспекторы усилили контроль за соблюдением правил перевозки детей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За 7 месяцев этого года в столице республики зарегистрировали 81 ДТП с участием детей, в которых 87 несовершеннолетних получили различные травмы. У большинства из них медики зарегистрировали тяжелые травмы, остальные получили ушибы и ссадины различных частей тела.

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Айрат Назипов