В Татарстане выросло число тяжких и особо тяжких преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за первые семь месяцев 2023 года зарегистрировали 9 920 тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 7,7% больше, чем за январь — июль прошлого года, следует из данных МВД России.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего в январе — июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в Марий Эл (+29%, до 1 653 деяний), в Кировской области (+21%, до 3 628) и в Башкирии (+19,3%, до 9 036).

Всего в Приволжском федеральном округе за семь месяцев этого года выявили 69 119 тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 12,1% больше, чем за январь — июль 2022-го.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, всего за январь — июль 2023 года в Татарстане зарегистрировали 32 410 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 3%.

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Татьяна Демина