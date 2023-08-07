Скончался иллюстратор детских книг Николай Устинов
В возрасте 86 лет скончался народный художник России, художник-график и иллюстратор детских книг Николай Устинов. Об этом сообщила пресс-служба издательства АСТ.
— С грустью сообщаем, что ушел из жизни чудесный художник Николай Александрович Устинов, — говорится в сообщении на официальном сайте.
Устинов удостоен Золотой медали Российской академии художеств, а его имя внесено в Почетный список Международного совета по детской книге IBBY.
Художник разработал множество иллюстраций к книгам, сотрудничал с такими издательствами, как «Детская литература», «Малыш», «Художник РСФСР», издательствами Тулы, Воронежа, Санкт-Петербурга. Также работал с издательствами Германии, Японии и Кореи. С 1963 года создавал иллюстрации для журнала «Мурзилка».
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