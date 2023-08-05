Минтранс России: любительские дроны смогут летать в специальных городских зонах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Замглавы Минтранса России Игорь Чалик заявил, что любительские беспилотники смогут летать в городах и других населенных пунктах страны в специальных отведенных для этого зонах. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Любительские дроны смогут (летать — прим. ред.). Будут специальные зоны выделены в каждом городе и населенном пункте. При желании местных администраций, они будут обращаться в Минтранс — мы будем устанавливать определенные зоны в каждом городе, где можно будет летать на дронах, — сказал он.

Он также отметил, что с 1 сентября текущего года и с 1 марта 2024 года будут значительно упрощены правила использования любительских дронов и беспилотников для сельского хозяйства.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В конце июля раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о штрафах за использование беспилотников на территории республики до снятия режима базовой готовности.

Согласно закону, использование беспилотников во время режима базовой готовности влечет за собой предупреждение или штраф 1—4 тысяч рублей для граждан, 15—40 тысяч рублей — для должностных лиц и 200—300 тысяч рублей — для юрлиц.

За повторное правонарушение штраф для граждан может составить 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для компаний — до 500 тысяч рублей.

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Максим Кокунин