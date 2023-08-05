В Елабуге прошла Всероссийская Спасская ярмарка — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Елабуге прошла Всероссийская Спасская ярмарка. На ней свою продукцию представили более 170 ремесленников со всей страны и ближайших государств, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Этот праздник имеет особое значение, потому что Спасская ярмарка, лейтмотив которой — объединение культур и традиций народов, проживающих не только в Татарстане. Участниками ярмарки в этом году являются представители Грузии, Казахстана, Белоруссии, — заявил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Как рассказывают сами мастера, ярмарка полезна не только для продажи своих изделий, но и для обмена опыта с коллегами. Здесь представлена абсолютно разная продукция — от чая до одежды. Кроме того, ремесленники проводят мастер-классы по авторским техникам.

Ярмарка проходит в Елабуге еще со второй половины 19 века. Традицию восстановили 16 лет назад, и сейчас ежегодно ее посещают более 250 тысяч гостей.

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Елизавета Пуншева