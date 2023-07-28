Новости общества

21:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов с октября

20:45, 28.07.2023
Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов с октября
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков, сообщил регулятор.

Надбавки повысят с 1 октября 2023 года.

Больше всего надбавки вырастут по займам с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков при покупке недвижимости по ДДУ.

Россияне смогут сохранить единственное ипотечное жилье при личном банкротстве. Соответствующий законопроект был поддержан правительством России.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также