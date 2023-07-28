Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов с октября
Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков, сообщил регулятор.
Надбавки повысят с 1 октября 2023 года.
Больше всего надбавки вырастут по займам с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков при покупке недвижимости по ДДУ.
Россияне смогут сохранить единственное ипотечное жилье при личном банкротстве. Соответствующий законопроект был поддержан правительством России.
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