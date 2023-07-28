Пятая часть россиян считает Дубай удачным местом для детского отдыха

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пятая часть россиян назвала Дубай наиболее подходящим местом для отдыха детей за границей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий опрос.

Курорты Турции выбрали 17% респондентов, на третьем месте — Испания и Мальдивы, за эти варианты проголосовали по 13% пап и мам. Великобритания и США получили чуть меньше голосов.



Также респонденты упомянули Казахстан, Беларусь, Чехию и Австралию, но эти направления набрали менее 9% голосов.

Самым желанным занятием для детей во время летних каникул в лагере, по мнению 22% респондентов, является творчество. 20,5% респондентов заявили, что готовы заплатить за изучение нового языка, а 19,7% родителей — за то, чтобы их дети отдохнули на пляже. Чуть менее популярными оказались экскурсии с целью изучения или посещения туристических достопримечательностей в стране пребывания.

Напомним, летом большинство родителей выбирают для своих детей отдых в деревнях и на дачах. 36% россиян оставляют своих детей на даче или в деревне каждое лето, а пятая часть респондентов — сезонно. Только 19% родителей никогда не отправляли своих детей за город.

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Елизавета Пуншева