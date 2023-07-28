Пятая часть россиян считает Дубай удачным местом для детского отдыха
Пятая часть россиян назвала Дубай наиболее подходящим местом для отдыха детей за границей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий опрос.
Курорты Турции выбрали 17% респондентов, на третьем месте — Испания и Мальдивы, за эти варианты проголосовали по 13% пап и мам. Великобритания и США получили чуть меньше голосов.
Также респонденты упомянули Казахстан, Беларусь, Чехию и Австралию, но эти направления набрали менее 9% голосов.
Самым желанным занятием для детей во время летних каникул в лагере, по мнению 22% респондентов, является творчество. 20,5% респондентов заявили, что готовы заплатить за изучение нового языка, а 19,7% родителей — за то, чтобы их дети отдохнули на пляже. Чуть менее популярными оказались экскурсии с целью изучения или посещения туристических достопримечательностей в стране пребывания.
Напомним, летом большинство родителей выбирают для своих детей отдых в деревнях и на дачах. 36% россиян оставляют своих детей на даче или в деревне каждое лето, а пятая часть респондентов — сезонно. Только 19% родителей никогда не отправляли своих детей за город.
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