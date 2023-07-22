Силовики ликвидировали мужчину, захватившего коттедж в Подмосковье

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Вооруженный мужчина, забаррикадировавшийся в коттеджном поселке на западе Подмосковья, ликвидирован. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам корреспондент издания с места событий, стрельбы не слышно уже больше часа.

Несколько часов назад глава округа Татьяна Витушева сообщила, что сотрудники СОБРа штурмуют коттедж в подмосковном поселке Шервуд городского округа Истра, который захватил вооруженный мужчина. По данным РБК, мужчина держал в заложниках полицейского и двух сотрудников ЧОП. Он закрыл их в комнате второго этажа, однако они смогли выбраться через открытое окно.



ЧП также прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, который заявил, что злоумышленник — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. В Москву он приехал недавно, а адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.



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Максим Кокунин