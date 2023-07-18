В восьми районах Татарстана в полтора раза и более превышен республиканский показатель заболеваемости ВИЧ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 13 районах показатель заболеваемости ВИЧ-инфекции превышает республиканский. В восьми из них — Агрызском, Азнакаевском, Бугульминском, Елабужском, Лениногорском, Новошешминском, Сармановском и Ютазинском — он выше в полтора раза и более, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Не выявлено случаев ВИЧ-инфекции в Алькеевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Пестречинском, Рыбно-Слободском и Тюлячинском районах Татарстана. В Казани, Набережных Челнах и других муниципалитетах республики они зарегистрированы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане выявлено 429 больных ВИЧ-инфекцией. По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла на 7,9%. Показатель заболеваемости ВИЧ на 100 тысяч татарстанцев составил 11,5.



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Татьяна Демина