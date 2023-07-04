Из России перенесли женский чемпионат Европы 2026 года по гандболу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России не состоится женский чемпионат Европы по гандболу в 2026 году. Турнир пройдет в другой стране, сообщает пресс‑служба Федерации гандбола России.

— К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру. Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов, — сказано в сообщении.

Решение было принято после консультаций с руководством Европейской федерации гандбола.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В качестве организатора женского чемпионата Европы 2026 года Россию утвердили 20 ноября 2021 года. Состязания должны были пройти в Москве и Санкт-Петербурге.

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Айрат Назипов