Минфин предложил продлить неразглашение отчетности для части компаний
Минфин и Минэкономики предложили правительству продлить разрешение неразглашение части данных из отчетности для некоторых компаний, сообщает Forbes со ссылкой на представителя Минфина.
Срок действия приостановки раскрытия корпоративной информации, введенной в марте 2022 года, истек 1 июля.
По словам представителя министерства, внесенный в правительство проект постановления позволяет некоторым компаниям не раскрывать определенную отчетность, в основном нефинансовую. О каких именно компаниях идет речь, не уточняется.
По словам первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, документ «будет соотносить перечень закрываемой информации с основаниями для ее закрытия». Он отметил, что в нынешний условиях «необходимо оптимальное раскрытие информации», но «за исключением чувствительных с санкционной точки зрения данных».
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