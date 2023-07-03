Суд Татарстана оставил в СИЗО обвиняемого во взятке 5 млн налоговика

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Обвиненный в получении взятки 5 млн рублей Ильнур Гилазиев останется в СИЗО минимум до 5 августа. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана, рассмотрев жалобу защиты на арест главного налогового инспектора отдела камеральных проверок ИФНС №14. Именно эту должность Гилазиев занимал на момент задержания сотрудниками ФСБ.



При рассмотрении апелляционной жалобы выяснилось — налоговик успел уволиться с госслужбы, хотя вину в коррупционном преступлении не признал.

Адвокат Андрей Белов подчеркивал, что скрываться его клиент не намерен: «Он был задержан после того, как прилетел с отдыха за границей. Если бы был виновен — мог бы не возвращаться», — сообщил он на заседании.

По версии силовиков, налоговик злоупотребил полномочиями и получил взятку 5,2 млн рублей несколькими траншами в период 2021—2022 годов, причем в роли взяткодателя выступила дама-предприниматель, которая действовала в интересах ряда связанных между собой коммерческих фирм. А средства якобы передавались за «попустительство по службе в виде неприменения мер» по результатам камеральных проверок самим фигурантом и его подчиненными.

Подробности — в материале «Реального времени».