Владимир Путин: принципы Конвенции о запрещении биологического оружия систематически нарушаются

Президент России Владимир Путин рассказал о нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия. Об этом он заявил на научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

По словам президента, сейчас важно сохранять существующие механизмы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера. Также российский лидер призвал укреплять механизмы, которые будут препятствовать разработке и распространению биологического и токсинного оружия.

— В первую очередь это касается Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, вступившей в силу почти полвека назад. К сожалению, в последнее время принципы, утвержденные этим основополагающим документом, систематически нарушаются, — отметил президент.



В начале июня ФСБ сообщало, что военная разведка Украины запланировала совершить в России теракт с использованием «грязной бомбы», содержащей радиоактивные вещества. В ведомстве отметили, что Главное управление разведки (ГУР) МО Украины разрабатывало план по доставке и закладке «грязных бомб», оборудованных таймерами, для одновременного подрыва и приведения местности в негодность для проживания людей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов