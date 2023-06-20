За год в Казани спрос на услуги юристов, бухгалтеров и консультантов вырос на 156%

Фото: realnoevremya/Максим Платонов

В Казани за год зафиксировали значительный рост спроса на услуги юристов, бухгалтеров и консультантов, он составил 156%, об этом свидетельствуют данные «Авито Услуги» (есть в распоряжении «Реального времени»).

По этим данным, выручка частных специалистов и компаний, которые оказывают деловые услуги в России, за год составила более 1,3 трлн рублей



Согласно исследованию, деловые услуги в России оказывает порядка 549 тысяч провайдеров — частных специалистов и компаний. Так, категория занимает на рынке услуг 3-е место по числу занятых исполнителей в России (10% от общего рынка услуг) после сферы бьюти-услуг и услуг обучения.

Скриншот realnoevremya.ru таблицы исследования «Авито Услуги»

В топ самых массовых услуги по стране вошли: юриспруденция (услуги оказывают 44% всех провайдеров на рынке деловых услуг), бухгалтерия и финансы (32%), помощь в составлении документов (22%), перевод и набор текста (17%), бизнес-консультирование (16%), кадровые услуги и страхование (по 5%).

В Казани на услуги консультирования приходится 231% всех запросов пользователей в категории деловых услуг.

Спрос на услуги юристов вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том время как предложение выросло на 2%. Спрос на финансовые услуги в мае этого года вырос на 26% по сравнению с маем прошлого года. Среди популярных запросов — бухгалтерское сопровождение для предпринимателей и юридических лиц, составление отчетной документации и ведение бюджетов организации, регистрация ИП и ООО, помощь в заполнении деклараций.



В 2022 году среди казанцев вырос спрос на специалистов, оказывающих деловые услуги. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на 62%. Также отмечалось, что по итогам года в Казани на 109% увеличился спрос на услуги консультирования. На 33% выросла заинтересованность в юридических услугах.

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Илина Хакимова