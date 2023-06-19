Предприятие «Роскосмоса» начнет серийное производство барокамер для новорожденных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Центре имени М.В. Хруничева в 2024 году начнется серийное производство барокамер БЛКС-160, предназначенных для новорожденных, об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

— Интерес к этим видам барокамер довольно большой, мы, безусловно, видим перспективы их использования и высокий спрос. И к следующему году планируем начать серийное изготовление этих медицинских изделий, — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что сейчас продолжаются опытно-конструкторские работы по производству такой барокамеры, которая предназначается для лечения и ранней реабилитации детей уже с первых часов жизни.

— На текущем этапе осуществляются работы по подбору безопасных и безаварийных способов поддержания постоянной заданной температуры внутри бароаппарата, работающего с чистым медицинским кислородом. <…> Выбранные технологические решения в последующем будут проходить лабораторные испытания, после этого будет получен сертификат соответствия, — сообщает ТАСС.

Кроме того, Центр имени М.В. Хруничева продолжает заниматься созданием барокамеры активной гиперемии, которая необходима для вакуум-компрессионной терапии конечностей. На данный момент ведется отработка конструкторских решений, чтобы обеспечить длительную эксплуатацию изделий:

— Дополнительные испытания готовых изделий и завершение сертификации будут проведены, как только комплектующие изделия будут удовлетворять необходимым требованиям, — пояснили в пресс-службе «Роскосмоса».

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что президент России Владимир Путин одобрил разработку федерального проекта «Млечный путь» — его цель заключается в том, чтобы отслеживать космический мусор на орбите.

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Илина Хакимова