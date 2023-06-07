Товарооборот России и Белоруссии вырос на 11% и достиг 1 трлн рублей за четыре месяца

Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам первых четырех месяцев этого года увеличился на 11%. Он превысил 1 трлн рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Обе страны утвердили 16 совместных проектов на сумму 80 млрд рублей в сферах машиностроения, станкостроения и микроэлектроники.

В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 12% и превысил 3 трлн рублей.

Фото: Правительство России (скриншот видео)

В апреле сообщалось, что товарооборот между Татарстаном и Белоруссией составляет чуть меньше $1 млрд. Обе стороны хотят нарастить его до $2 млрд.



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Айрат Назипов