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В Казани рабочий погиб на стройке, упав с бетономешалки — возбуждено уголовное дело

14:38, 29.05.2023
В Казани рабочий погиб на стройке, упав с бетономешалки — возбуждено уголовное дело
Фото: СУ СКР по Татарстану

На строительной площадке одного из жилых комплексов в Приволжском районе Казани погиб 36-летний рабочий, возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

На месте заливали подземную парковку — этим занимался работник субподрядной организации. Он забрался на бетономешалку, потерял равновесие и упал. Работник ударился затылком о лежащие на земле металлические трубы, от полученных повреждений скончался до приезда скорой помощи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Житель Заинска сегодня утонул в канализационной яме. Погибшему — 45 лет. По предварительной информации, мужчина собирался проводить работы в яме на участке с частным домом. У него закружилась голова, он упал и погиб.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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