Казанцы выразили мнение о материнстве и беременности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанцы готовы к рождению детей в разных возрастах — кто-то в 15, кто-то — в 30. ГТРК «Татарстан» опросило на эту тему жителей столицы Татарстана.

— Страшно рассказать маме, знала ее реакцию. Знала, что с ней будет, но она это восприняла, и я ей сказала: «Ладно, если не сейчас, то потом же все равно это произойдет. И я не буду делать аборт». Но все таки она настаивала на этом, два дня на меня орала. У нее были истерики, но при этих же истериках она сама меня успокаивала. Мне нельзя плакать, и ей нельзя плакать. «Зачем ты плачешь, зачем ты нервничаешь?», — спрашивала она. С какой-то стороны это было и осознанное решение, а с другой стороны получилось и случайно. То есть и я была к этому готова, но и наступило это все резко. Я не ожидала, это очень рано, — поделилась опытом 15-летняя жительница Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В вопросах беременности казанцев также волнует финансовое положение. При этом приемлемым для материнства возрастом считается и 21 год, отметил респондент:

— Мне 21 год. В идеале я бы хотела до 27 родить, но опять же, как будет с финансовым положением? Не хочется, конечно, когда нет денег рожать ребенка, но я бы хотела девочку. Имя уже придумала — Алиса. Сейчас разумнее, если даже посмотреть на наше поколение, ближе к 30 заводят семью и детей. То есть мы смотрим, наши ровесницы рожают, а потом такие: «ААААААААААААА! Боже мой, какой кошмар!» Хотя 21 — нормальный возраст, но все равно странно воспринимается. Женихи есть, но все не те! Мне кажется, психически здоровый человек должен иметь общие взгляды на жизнь.

Некоторые жители Казани считают, что заводить ребенка нужно после 30 лет. Для начала следует получить образование и построить карьеру.

— Тот сценарий, который мне навязывали родители, — это родить после 30. Когда у тебя появится карьера, стабильный заработок и так далее, еще важно найти партнера, с которым ты хочешь создать семью, а не с кем попало. У меня многодетная семья, а я был первым мазком. Поэтому на опыте родителей и был выявлен оптимальный возраст. Меня лично это устраивает, потому что до 24 я получаю образование, потом строю карьеру и потом я уже стабильный человек и могу позволить себе завести ребенка, — подчеркнул респондент.

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Елизавета Пуншева