Россияне заняли первое место по бронированию поездок на Мальдивы в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году россияне занимают первое место по количеству бронирований поездок на Мальдивы. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTrave Тариел Гажиенко.

— Актуальность этого направления увеличилась практически в три раза, так как в большинство экзотических стран нет прямых перелетов из России. Это привело к тому, что россияне заняли первое место по количеству бронирований путевок на Мальдивы среди всех стран мира, — пояснил он.

Однако самым популярным туристическим направлением для россиян по-прежнему остается Турция.

— Несмотря на рост цен на туры из-за инфляции внутри страны, Турция остается самым популярным направлением для российских туристов. Это связано с тем, что цены на это направление все равно остаются ниже, чем в другие популярные локации. А для того, чтобы остаться в комфортном для себя бюджете, в этом году отдыхающие зачастую стали выбирать гостиницы классом ниже, — уточнил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тариел Гажиенко отметил, что, в зависимости от страны, цены на путешествия в этом году выросли примерно на 20—70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Подорожание объясняется тем, что на данный момент численность авиаперелетов сократилась на 70%. По этой причине не хватает самолетов, которые могут улететь за границу, что приводит к росту стоимости перевозки, — пояснил эксперт.

По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем», среди татарстанцев приобретают все большую популярность внутренние направления. Вместе с этим не теряет своей востребованности излюбленная многими Турция. Подробнее о наступающем туристическом сезоне, его особенностях и предпочтительных направлениях для путешествий — в материале «Реального времени».

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Елизавета Пуншева