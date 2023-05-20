Каждый пятый рекрутер отказывал кандидату в работе за его участие в кибербуллинге

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый пятый работодатель отказывал соискателю из-за его участия в кибербуллинге или интернет-травле, следует из опроса сервиса hh.ru. При этом 3% рекрутеров отметили, что готовы наказывать сотрудников за это: выговором, лишением премии или понижением в должности.

Более половины HR-менеджеров — 59% — считают, что соцсети отражают софт-скилы кандидата. По ним можно понять уровень общительности и открытости. 35% респондентов упомянули, что особенно это важно для вакансий, связанных с коммуникациями.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Другие 36% опрошенных проверяют, нет ли в соцсетях соискателя постов на темы, которые не приветствуются корпоративной культурой компании. Четверть рекрутеров отмечают, что способны понять по аккаунтам в интернете, подходит ли им кандидат.

Работодатели рассказали об ошибках, которые соискатели совершают на собеседованиях. Самой распространенной из них является отсутствие вопросов о будущей работе.

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Елизавета Пуншева