Силы ПВО сбили над Крымом украинскую баллистическую ракету
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО над полуостровом была сбита украинская баллистическая ракета.
— Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс, — прим. ред.) «Гром-2». Разрушений и пострадавших нет, — говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе ФСБ России пресекла подготовку покушений агентурной сети военной разведки Украины на руководителей Крыма. Организатором готовящихся терактов является заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец.
Агентурная сеть ГУР МО Украины планировала серию резонансных диверсионно-террористических актов в Крыму. Объектами посягательств выбрали главу республики Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Мишенями для терактов были объекты транспортной инфраструктуры полуострова.
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