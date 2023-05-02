Турция обнаружила новое месторождение нефти

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Турции обнаружили новое месторождение нефти. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

— Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов. Мы станем государством, способным поставлять энергоресурсы, — передает высказывания турецкого лидера ТАСС.

Эрдоган отметил, что производственная мощность нефтяного месторождения оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки.

Фото: wikimedia.org

В конце прошлого года Эрдоган сообщил об обнаружении газового месторождения в Черном море. Он добавил, что запасы месторождений газа в водах Турции в Черном море увеличились до 710 млрд кубометров. Они оцениваются в $1 трлн.

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Айрат Назипов