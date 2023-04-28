Суд встал на сторону прокуратуры Мензелинского района Татарстана в иске против исполкома

Фото: прокуратура Татарстана

В Мензелинском районе Татарстана прокуратура провела проверку исполнения законодательства о водоснабжении и водоотведении. В итоге сотрудники выявили нарушения.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Северной. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, он не подключен к системе центрального водоотведения. Кроме того, соответствующие службы не занимались уничтожением отходов.

— По итогам проверки прокуратура направила в суд с иском о признании бездействия Исполнительного комитета г. Мензелинска незаконным им обязании подключить дом к системе центрального водоотведения. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, — рассказали в прокуратуре.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Месяц назад Нижнекамская городская прокуратура подала в суд на местный исполком из-за нарушения законодательства о похоронном деле. Отмечалось, что полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела в городе возложены на предприятие, не имеющее соответствующего материального и кадрового обеспечения для оказания ритуальных услуг. По мнению ведомства, эта организация нарушает права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе. Прокуратура требовала от чиновников устранить нарушения, но они этого не сделали.

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Айрат Назипов