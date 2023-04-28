В Татарстане самосвал отбросил легковушку под грузовик — водитель погибла, пострадали дети

Фото: ГИБДД Татарстана

В Мензелинском районе Татарстана на 1 088 километре трассы М-7 произошло смертельное ДТП на встречной полосе движения, погибла водитель легковушки Opel 1973 года рождения, сообщили в Госавтоинспекции республики.



Легковушку отбросило на встречку после столкновения с самосвалом — по предварительным данным, водитель спецтехники не выбрал безопасную дистанцию. Уже на встречке Opel столкнулся с грузовиком, что стало причиной гибели женщины за рулем.

Четырех пассажиров легковушки госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Двое пассажиров — дети 3 и 5 лет. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства случившегося уточняются.

Фото: ГИБДД Татарстана

27 апреля на 43-м километре автодороги Казань — Оренбург произошла крупная авария: столкнулись «Газель» и автомобиль скорой помощи. В результате ДТП пострадали три человека: водитель «Газели», фельдшер скорой, пациент скорой.

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Маргарита Головатенко