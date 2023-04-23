Дмитрий Медведев отреагировал на информацию о запрете экспорта в Россию странами G7

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на информацию о том, что страны G-7 обсуждают возможность полного запрета экспорта в Россию. Он отметил, что такое решение может привести к окончанию действия зерновой сделки.

— Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются, — написал он в своем Telegram-канале.

Страны G7 поддерживают полную реализацию, продление срока действия и расширение зерновой сделки. Министры также заявили о готовности «Большой семерки» оказать поддержку Украине в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры.

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Елизавета Пуншева