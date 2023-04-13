Челнинца осудили за повреждение комплекса измерения скорости и угрозу оператору

Фото: прокуратура Татарстана

В Агрызском районе Татарстана суд вынес приговор челнинцу за удар топором по прибору фиксации скорости и угрозу оператору. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что 4 сентября 2022 года 37-летний подсудимый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и остановился на автодороге Псеево — Крынды. Он взял из машины топор и ударил им по находящемуся на обочине комплексу измерения скорости.

После этого мужчина направился к находящемуся рядом работнику Государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения». Челнинец, угрожая убийством, заставил сотрудника уехать с этого участка дороги.

Подсудимый вину полностью признал.

Фото: realnoevremya.ru

Суд приговорил его к наказанию в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, иск о возмещении материального ущерба собственнику комплекса измерения скорости удовлетворен.

Приговор не вступил в законную силу.



Тукаевский районный суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении должностного лица Круглопольской дистанции пути. Его признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана лицом с использованием своего служебного положения).

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Елизавета Пуншева