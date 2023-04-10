Казанская «Стрела» заняла 2-е место в чемпионате России по регби-7 — видео

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Казанская команда «Стрела» завоевала серебряную медаль на чемпионате России по регби-7, который прошел в Сочи. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Перезагрузили наше татарстанское регби три-четыре сезона назад. Уже видим те результаты, о которых сегодня можно громко говорить. В принципе, в этом сезоне стремились стать чемпионами. Будем надеяться, что в следующем сезоне они окажутся еще ближе, — прокомментировал министр спорта республики Владимир Леонов.

Татарстанцы обыграли команды из Подмосковья и Санкт-Петербурга, уступив лишь пензенскому «Локомотиву».

В истории татарстанского регби «Стрела» впервые стала серебряным призером.



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Елизавета Пуншева