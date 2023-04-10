В Татарстане задержали двух молодых человек за рекламу наркотиков

Фото: МВД по Татарстану

В Татарстане полицейские задержали 20-летнего жителя Ленинградской области и 26-летнего ярославца. По данным МВД по республике, они расклеивали «растяжки», в которых рекламировались наркотики, на одном из участков автотрассы в Пестречинском районе Татарстана.

— Молодые люди признались, что по заданию работодателя в Москве забрали более десятка баннеров, которые должны были разместить на оживленных участках автодорог в различных регионах страны. Часть работы они уже выполнили в соседних областях, — рассказали в МВД.

У задержанных стражи порядка изъяли еще 14 аналогичных рекламных объявлений. На каждом из них был размещен QR-код, дающий доступ на один из наркосайтов.

Фото: МВД по Татарстану

В отношении обоих составлен административный протокол по ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств». Сейчас ведется поиск организаторов наркобизнеса.

В 2019 году полицейские в Набережных Челнах изъяли 106 пар мужских носков с изображением марихуаны. Товар разной расцветки был выставлен на прилавке.



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Айрат Назипов