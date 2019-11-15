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В Челнах полицейские изъяли больше ста пар носков с изображением марихуаны

17:06, 15.11.2019
В Челнах полицейские изъяли больше ста пар носков с изображением марихуаны
Фото: pixnio.com

Полицейские в Набережных Челнах изъяли 106 пар мужских носков с изображением марихуаны. Анонимное сообщение об их продаже в одном из торговых центров поступило вчера.

Оперативники в штатском выехали на место и смогли убедиться в правдивости сообщения. Носки разной расцветки были выставлены на прилавке. Полицейские изъяли 106 пар мужских носков.

Отмечается, что за рекламу наркотических средств законом предусматривается наказание в виде административного штрафа от 40 тыс. до 50 тыс. рублей либо приостановление деятельности торговой точки на срок до 90 суток.

Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства, уточнили в пресс-службе МВД по Набережным Челнам.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Под ней подразумевается информация, которая направлена на формирование нейтрального, терпимого, положительного отношения к запрещенным веществам.

Происшествия Татарстан
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