В МЧС напомнили, чего нельзя делать при езде на электросамокате
Ездить на электросамокатах во время дождя опасно для жизни. Также на них нельзя возить детей, не установив детского сиденья или подножки. Об этом говорится в памятке по безопасному использованию электросамокатов, которая опубликована в телеграм-канале МЧС России.
— Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно, — сказано в публикации.
Также спасатели призывают надевать защитный шлем во время езды и следить за исправностью самоката, чтобы избежать короткого замыкания.
— Ваша безопасность — ваша ответственность! — отмечается в сообщении.
Вместе с тем министерство напоминает, что в 2022 году ввиду «нарушения правил эксплуатации, неисправности зарядного устройства и самой техники» произошло около двух десятков возгораний электросамокатов.
Накануне сообщалось, что в 2023 году в Казани организуют 1,6 тысячи парковочных мест для электросамокатов. Это на 1,1 тысячи больше, чем год назад. Вместе с тем отмечалось, что в этом сезоне казанцам будут доступны 7,5 тысячи электросамокатов. Кроме уже привычных сервисов кикшеринга Whoosh и URent в городе начнет работать Яндекс Go.
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