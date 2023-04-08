В МЧС напомнили, чего нельзя делать при езде на электросамокате

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ездить на электросамокатах во время дождя опасно для жизни. Также на них нельзя возить детей, не установив детского сиденья или подножки. Об этом говорится в памятке по безопасному использованию электросамокатов, которая опубликована в телеграм-канале МЧС России.

— Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно, — сказано в публикации.

Также спасатели призывают надевать защитный шлем во время езды и следить за исправностью самоката, чтобы избежать короткого замыкания.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Ваша безопасность — ваша ответственность! — отмечается в сообщении.

Вместе с тем министерство напоминает, что в 2022 году ввиду «нарушения правил эксплуатации, неисправности зарядного устройства и самой техники» произошло около двух десятков возгораний электросамокатов.

Накануне сообщалось, что в 2023 году в Казани организуют 1,6 тысячи парковочных мест для электросамокатов. Это на 1,1 тысячи больше, чем год назад. Вместе с тем отмечалось, что в этом сезоне казанцам будут доступны 7,5 тысячи электросамокатов. Кроме уже привычных сервисов кикшеринга Whoosh и URent в городе начнет работать Яндекс Go.



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Антон Гаврилов