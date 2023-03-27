В России ученые научились выявлять ложь с помощью IT-технологий

Российским ученым из МГУ имени Ломоносова удалось создать программу, которая сможет помочь специалистам по анализу поведения человека — профайлерам. Профайлинг способен выявить истинные желания и эмоции объекта, а также помогает распознавать ложь. Разработка ученых сможет помочь экспертам в этой области правильно интерпретировать эмоции человека и не допускать ошибок при анализе.

— Сегодня профайлинг востребован в самых разных сферах — к примеру, в HR при проверке кандидатов на ту или иную вакансию или при проведении судебно-психологических экспертиз, когда нужно определить эмоциональное состояние человека по видеозаписи. Такие экспертизы, в частности, бывают нужны в МВД, СКР и ФСБ, — объясняет Алексей Гусев, профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ им. Ломоносова.

Чтобы сделать такую программу, специалистам пришлось создать свои оригинальные алгоритмы компьютерного зрения, с помощью которых они анализируют изменение падающего света на поверхности лица, а дальше эти изменения можно превратить в значимую информацию.



В результате проделанной работы появилась программа «Эмоциональный радар», или «Эморадар», которая может помочь профайлерам-профессионалам анализировать лица на видеозаписях.

Фото: www.flickr.com

«Эморадар» — это инструмент для профайлинга: если специалист с вероятностью в 90% что-то пропустит или неправильно поймет, то программа, напротив, не допустит ошибок.

— Наша разработка способна безошибочно определять все эмоции человека в 10—50 раз быстрее специалистов-профайлеров. Причем она делает это существенно успешнее наиболее популярной в мире программы для этих задач — Noldus FaceReader, — передают «Известия» слова профессора.

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Илина Хакимова