Наномир на школьном столе: СИБУР запускает в Казани «Научные смены»

Фото: пресс-служба СИБУРа

С 27 по 31 марта в столице Татарстана пройдет образовательный проект «Научные смены». Серия практических занятий по программе «Нанотехнология» для школьников 9—12 лет будет проводиться в дни весенних каникул на базе гимназии №179. Проектом планируется охватить 130 детей. Инициатива реализуется в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Курс разработан ведущими экспертами дополнительного образования из успешного и прогрессивного научно-популярного проекта «Умные города». Он объединяет в себе несколько направлений: нанотехнологии, физика и химия. «Научная смена» будет интересна не только детям как необычный формат познавательного досуга, но и педагогам, которые познакомятся с новыми современными методами работы и идеями для проведения экспериментальных занятий.

Ведущие и ассистенты курса, отобранные из числа преподавателей Казани, перед стартом проекта пройдут обучение и сами попробуют выполнить научные опыты, которые будут предложены детям.

Занятия для школьников будут проводиться ежедневно по будням, каждое — длительностью по два с половиной часа. Юным исследователям предстоит освоить теоретический материал, а также провести серию уникальных экспериментов. Для работы каждый ребенок получит индивидуальный набор с расходными материалами.

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Участники программы узнают, что такое нанотехнологии, какой у них есть потенциал и в каких отраслях они используются уже сегодня (спойлер — практически везде). А после лекционной части начнется время экспериментов. Ребята попробуют опытным путем получить наночастицы железа, протестируют разные методы синтеза наноматериалов и с помощью одного из них вырастят нанопленку на поверхности пробирки. Также детям предстоит увлекательная работа по сборке микроскопа и изучению полученных фрактальных структур.

— Самые важные научные прорывы совершаются именно на стыке наук. Нанотехнологии иллюстрируют это как нельзя лучше: над исследованиями бок о бок работают физики, химики, биологи... А область применения их изобретений еще шире — это медицина, сельское хозяйство, автомобилестроение, энергетика и многое другое, — говорит один из разработчиков курса, эксперт проекта «Умная Москва» Михаил Кнеллер. — Однако нанотехнологии — это не только перспективно, но еще и очень интересно. Мы создали программу, в ходе которой дети узнают, что означает приставка «нано», а также самостоятельно попытаются создать собственный наномир на обычном школьном столе. Именно в такой атмосфере рождается любовь к науке и развивается любознательность.