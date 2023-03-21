Жителя Мордовии подозревают в сборе секретных данных для иностранных спецслужб

В Мордовии 43-летний местный житель подозревается в сборе сведений, содержащих государственную тайну, с целью их дальнейшей передачи иностранным спецслужбам. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

По данным УФСБ по республике, гражданин уже пытался наладить контакты с представителями спецслужб другой страны. Однако эти попытки были вовремя пресечены представителями ведомства.

Фигуранту этой истории объявлено официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, — «государственная измена».

Фото: Национальный антитеррористический комитет (архив)

Напомним, в сентябре 2022-го Мосгорсуд признал виновным в государственной измене советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Отмечается, что данный приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние несколько лет. Кроме того, Сафронову назначили штраф в 500 тысяч рублей с ограничением на 2 года после отбытия наказания.



Сафронова задержали в июле 2021 года. Ему вменяли передачу одной из спецслужб НАТО секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве. В «Роскосмосе» заявляли, что задержание Сафронова не связано с его работой в организации. В начале ноября того же года стало известно, что ФСБ завершила расследование по его делу о госизмене.



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Максим Кокунин