Новости происшествий

19:37 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани скончался солдат, накануне вернувшийся из зоны действия СВО

19:20, 03.03.2023
В Казани скончался солдат, накануне вернувшийся из зоны действия СВО
Фото: очевидцы

Во дворе жилого комплекса «Солнечный город» в Казани вечером 3 марта скончался солдат, накануне вернувшийся из зоны действия СВО, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Сегодня солдат пришел в гости к брату. Выйдя на улицу, он скончался, прохожие не смогли его откачать. Очевидцы предполагают, что братья могли выпивать.

Сейчас люди ожидают приезда скорой помощи.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также