В Казани скончался солдат, накануне вернувшийся из зоны действия СВО
Во дворе жилого комплекса «Солнечный город» в Казани вечером 3 марта скончался солдат, накануне вернувшийся из зоны действия СВО, сообщили «Реальному времени» очевидцы.
Сегодня солдат пришел в гости к брату. Выйдя на улицу, он скончался, прохожие не смогли его откачать. Очевидцы предполагают, что братья могли выпивать.
Сейчас люди ожидают приезда скорой помощи.
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