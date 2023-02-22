Эльмир Набиуллин официально стал игроком «Рубина»

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» объявил о возвращении в клуб воспитанника академии Эльмира Набиуллина. Контракт с футболистом подписан до конца этого сезона.

Защитник присоединился к команде в статусе свободного агента и будет выступать под номером 3.

Эльмир Набиуллин родился в Казани 8 марта 1995 года. Начинал профессиональную карьеру в «Рубине». За казанский клуб играл с 2014 по 2017 годы, сыграл 85 матчей и забил 4 мяча. Затем играл в «Зените», «Сочи», «Химках» и «Пари НН».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, что Набиуллин вернется в казанскую команду «Реальное время» писало 20 февраля. Сообщалось, что 27-летний защитник поможет «Рубину» во второй части сезона.

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Айрат Назипов