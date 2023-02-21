Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -9 градусов

Во вторник, 21 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный юго-восточный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -4 до -9 градусов. В Казани температура воздуха составит от -6 до -8 °С, в Набережных Челнах — от -5 до -9 °С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Временами возможен снег. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

К концу недели в Татарстане ожидается ухудшение погоды — метели и сильный ветер. В дневное время потеплеет до -1 градуса.



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Татьяна Демина