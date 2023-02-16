В МИД России считают, что риски превращения космоса в военный плацдарм обрели конкретные очертания

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Риски превращения космического пространства в плацдарм агрессии и войны обрели конкретные очертания. Такое мнение высказал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

Свою позицию дипломат объяснил тем, что США и их союзники предпринимают меры по размещению в космосе оружия. По его словам, они готовы использовать космическое пространство для боевых действий, не только для обороны, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, согласно Декларации Генассамблеи ООН о правовых принципах, регулирующих деятельность государств по исследованию и использованию космического пространства, принятой в 1963 году, оно «не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения суверенных прав, ни посредством или оккупации, ни любыми другими средствами». Использоваться оно должно исключительно в мирных целях.

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Татьяна Демина