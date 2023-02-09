Челнинские власти получили предостережение от экологов за грязный снег на газонах

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Исполком Набережных Челнов получил предостережение от экологов из-за складируемого на газонах грязного снега, сообщили Chelny-biz.ru в Прикамском территориальном управлении Минэкологии РТ.



После обращений горожан, сообщивших о грязных свалках во дорах, на газонах и детских площадках, специалисты проверили пробы с моста через Шильну и вдоль Московского проспекта. Результаты показали, что образцы соответствуют четвертому классу опасности (малоопасные отходы).

Экологи предупредили власти о необходимости своевременного вывоза снега на специальные полигоны, указав, что его складирование в водоохранной зоне рек и озер, а также на газонах зщапрещено.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Еще в начале февраля раис Татарстана Рустам Минниханов поручил руководителям городов и районов республики усилить работы по зимнему содержанию пешеходных зон. Только за одну неделю в систему «Народный контроль» поступило 1 109 обращений по поводу уборки снега и наледи. Чаще всего сообщения поступали от жителей Казани (755 обращений), Набережных Челнов (173), Альметьевска (29), а также Лаишевского и Спасского районов.



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Маргарита Головатенко