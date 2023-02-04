Президент Татарстана поручил усилить работы по содержанию тротуаров в зимний период

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил руководителям городов и районов республики усилить работы по зимнему содержанию пешеходных зон. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По его словам, за январь текущего года за медицинской помощью обратились 579 человек, пострадавших из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия пешеходных зон. Из них 298 были с переломами, а еще 281 — с ушибами, уточнил он.

Минниханов напомнил, что только за последнюю неделю в систему «Народный контроль» поступило 1 109 обращений по поводу уборки снега и наледи. Чаще всего сообщения поступали от жителей Казани (755 обращений), Набережных Челнов (173), Альметьевска (29), а также Лаишевского и Спасского районов.

— Надо обеспечить оперативное реагирование на обращения граждан, — подчеркнул он.

Административно-техническая инспекция с начала зимы выявила 542 нарушения по содержанию дворов, тротуаров и дорог.



С декабря 2022 года татарстанцы отправили в «Народный контроль» более 500 жалоб на «опасный лед», из которых больше 100 сообщений приходится лишь на эту неделю. Однако, несмотря на большое количество поступающих заявок, власти республики и по сей день не пытаются оперативно реагировать. Более 30 обращений, направленных в середине, а то и в начале прошлого месяца, до сих пор находятся в разряде запланированных. О том, как решается проблема с гололедом и где ждать этого решения дольше всего, — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин