В ОПЕК+ рекомендовали не менять квоты по добыче нефти

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, рассмотрев ситуацию на рынке, не рекомендовали принимать решение об изменении квот на добычу нефти. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации издании, министры комитета рассмотрели данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года. В итоге они отметили приверженность декларации, согласованной 5 октября того же года. Таким образом, нынешние квоты на добычу нефти не изменятся.

Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 3 апреля 2023 года.

Фото: pxhere.com

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса в связи с пандемией. Условия соглашения неоднократно корректировались. 5 октября 2022 года ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

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Айрат Назипов