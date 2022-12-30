«По следам зайца»: в Казани для посетителей новогодней кремлевской ярмарки запустят праздничный квест

Фото: Институт развития городов РТ

Во дворе Присутственных мест Казанского кремля запустят квест «По следам зайца». Развлекательное мероприятие приурочено к новогодней ярмарке. Принять участие в квесте могут все желающие. Об этом сообщает фонд «Институт развития городов РТ».

Игроки квеста по мере его прохождения должны будут следовать за новогодним сказочным символом, зайцем, одновременно выполняя разные задания.

Первые 10 победителей квеста получат призы.

Фото: Институт развития городов РТ

— Так, каждый из них получит уменьшенную версию игрушки с Новогодней Кремлевской елки, подарочные сертификаты в заведения и «Абый&Сабый», гид по зимней Казани, имбирные пряники и печенье, а также травяной чай, — сказано в публикации.

Напомним, в Казанском кремле 20 декабря впервые открылся двор Присутственных мест.

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Антон Гаврилов