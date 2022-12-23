КМПО избрал совет директоров, увеличив число членов до девяти
АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) в четверг избрало совет директоров предприятия, увеличив их число с семи до девяти.
Кворум заседания совета директоров из семи человек единогласно проголосовал «за». Коллегиальный исполнительный орган правления АО «КМПО» избран в количестве девяти членов в следующем составе:
- генеральный директор АО «КМПО» Дамир Каримуллин;
- главный юрисконсульт АО «КМПО» Эльдар Абзалов;
- директор департамента трудовых отношений — начальник ООТиЗ АО «КМПО» Дмитрий Богомолов;
- заместитель генерального директора по коммерческим вопросам — директор продуктовой группы газоэнергетического оборудования АО «КМПО» Ильдар Гилязов;
- заместитель генерального директора по производству АО «КМПО» Павел Емельянов;
- заместитель генерального директора по безопасности — начальник управления по экономической безопасности, охране и режиму АО «КМПО» Ринат Миниханов;
- директор Департамента аналитического сопровождения и контроллинга предприятия Гульнара Нурмухамметова;
- руководитель Аппарата генерального директора АО «КМПО» Сафия Салехова;
- Директор по экономике и финансам АО «КМПО» Виктор Хиневич.
Все члены совета директоров не имеют доли участия в уставном капитале эмитента и доли принадлежащих лицам обыкновенных акций эмитента.
«Реальное время» в ноябре сообщало о подготовке выдвижения кандидатуры нового вице-премьера — министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко в совет директоров АО «КМПО», обходившегося без «первых лиц» последние семь лет. Как рассказывал «Реальному времени» заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Эдик Дияров, кандидатура Олега Коробченко был согласована для выдвижения в совет директоров КМПО.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым