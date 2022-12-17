К вечеру в Казани ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана сегодня к 18 часам в Татарстан может прийти метель с порывами ветра до 22 м/с. Сообщается, что такая погода продержится в республике до вечера 18 декабря.

Синоптики ожидают:

сильный снег и мокрый снег, в отдельных районах возможен ледяной снег и дождь;

сильный южный ветер с порывами до 17—22 м/с, в Казани — 15—18 м/с;

метель с ухудшением видимости до одного километра и менее;

гололед;

туман;

образование на дорогах гололедицы и снежных заносов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Управление МЧС России по Татарстану рекомендует быть особенно бдительными в таких погодных условиях. При усилении ветра рекомендуется укрываться в помещениях или подземных переходах, не парковать машины рядом с деревьями.

Водителям рекомендуется по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, увеличить дистанцию между автомобилями. С более подробными рекомендациями можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС России по Татарстану.

Из-за сильного снегопада в Москве уже отменили большое количество авиарейсов. Также недавно стало известно, что спасатели объявили в столице России экстренное предупреждение.

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Артем Гафаров