В Казани незаконно продавали карты доступа детей в школы

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Подрядчики казанского муниципалитета незаконно торговали картами доступа в школы и детские сады. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замруководителя антикоррупционного управления при президенте РТ Рустам Гаязов, передает с места журналист «Реального времени».



Гаязов отметил — всего в 2022 году на оборудование учебных заведений Казани системами управления доступами с целью обеспечения безопасности было выделено более 40 млн рублей, однако без нарушений не обошлось. Он упомянул недовыполнение работ исполнителями, нарушение техзадания с использованием оборудования с более простыми характеристиками, а кроме того, «неправомерное взыскание платы за доступ в учебные заведения с учеников, родителей и персонала».

В выступлении докладчика была упомянута гимназия №122, где онлайн-переводами закупку карт доступа оплатили 1 184 человека.

— После мониторинга компания «Эволюция» сообщила — деньги будут возвращать, — сообщил Гаязов. И добавил, что такие же нарушения в школе №55 уже устранены — деньги за 750 карточек родителям и педагогам вернули.

Проверка показала — контракт предусматривал закупку 15 тысяч карт за счет муниципального бюджета — по тысяче на каждую из 15 учреждений. Пользователям их должны были раздать бесплатно, а не собирать по 100—220 рублей за кусочек пластика. С данными поборами столкнулись в школе №65.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова