Российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне
По информации ТАСС, в Лондоне задержали российского бизнесмена, миллиардера, совладельца и председателя наблюдательного совета «Альфа-Групп» (владеет «Альфа Банком») Михаила Фридмана.
— Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог, — сообщил источник ТАСС.
Он добавил, что не обладает более подробной информацией, в том числе не знает и о причинах задержания. Вместе с тем, ряд СМИ высказали предположения о том, что арест может быть связан с обвинениями в мошенничестве.
В то же время в пресс-службе «Альфа-банка» не подтвердили информацию об аресте бизнесмена.
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