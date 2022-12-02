Первые биржевые торги углем состоятся в январе — феврале 2023 года

Первые биржевые торги углем состоятся в январе — феврале 2023 года, такое решение приняли 2 декабря на первом заседании Биржевого комитета по углю, сообщает ФАС.



В декабре компаниям необходимо пройти регистрацию и сертификацию на бирже. В качестве эксперимента ФАС предлагает проводить торги один раз в неделю. После получения первых результатов регулярность продаж могут пересмотреть.

Совместный приказ ФАС России и Минэнерго, устанавливающий норматив продаж угля на бирже 10% для каждой марки энергоресурса Д и ДГ, зарегистрирован 18 ноября. Документ распространяется на компании, которые занимают доминирующее положение на рынке.

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Маргарита Головатенко