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Первые биржевые торги углем состоятся в январе — феврале 2023 года

19:40, 02.12.2022
Первые биржевые торги углем состоятся в январе — феврале 2023 года
Фото: realnoevremya.ru

Первые биржевые торги углем состоятся в январе — феврале 2023 года, такое решение приняли 2 декабря на первом заседании Биржевого комитета по углю, сообщает ФАС.

В декабре компаниям необходимо пройти регистрацию и сертификацию на бирже. В качестве эксперимента ФАС предлагает проводить торги один раз в неделю. После получения первых результатов регулярность продаж могут пересмотреть.

Совместный приказ ФАС России и Минэнерго, устанавливающий норматив продаж угля на бирже 10% для каждой марки энергоресурса Д и ДГ, зарегистрирован 18 ноября. Документ распространяется на компании, которые занимают доминирующее положение на рынке.

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Маргарита Головатенко
ОбществоПромышленность Татарстан

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