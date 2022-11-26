Полис ОСАГО для российских водителей может заработать в Белоруссии уже с января 2023 года

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев рассказал, что полис ОСАГО для российских водителей может заработать на территории Белоруссии уже с января 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Сейчас проводится очень активная работа, в ближайшее время будет запущен проект, связанный с расширением на Белоруссию. У нас к полису ОСАГО появится возможность для человека сразу приобретать годовой полис с расширением на Белоруссию. Стадия [проработки продукта, — прим. ред.] очень большая, наверное, в январе [2023 года — прим. ред.] уже запустим, — сказал он.

По его словам, сейчас идет согласование условий и подходов, это будет автоматическое расширение, включение «зеленой карты» на Белоруссию на человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Госдуме попросили Генпрокуратуру России проверить эффективность работы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), с инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».



По мнению депутатов, страховщики системно не выплачивают долю страховой премии, определенную федеральным законом и предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП. Размер премии составляет не менее 80% от стоимости полиса, считает депутат.

ЦБ в указании «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» отмечает, что 77% премии идет на обеспечение страховых возмещений, 3% — на резервы по компенсациям, 20% — на администрирование процедур оформления страховки.

Выплаты направленных на ремонт транспортных средств по ОСАГО составили 135,8 млрд из 231,7 млрд рублей (58,6%) в 2020 году и 150,8 млрд из 236 млрд (63,8%) в 2021 году, следует из письма. Куда были направлены оставшиеся суммы, не уточняется.

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Максим Кокунин