Казань — лидер по количеству сделок с недвижимостью в Татарстане

В Татарстане зафиксирован рост ипотечных сделок, это следует из данных Росреестра Татарстана, полученных за октябрь текущего года (есть в распоряжении «Реального времени»). По сравнению с самыми «низкими» маем — июлем общее количество регистраций ипотек в октябре увеличилось в два раза: с 4,5—5 тыс. до 9,2 тыс.

Казань стала лидером по количеству сделок с недвижимостью — их заключили 15 414 раза. Далее идут Набережные Челны (5 938), среди районов — Нижнекамский (2 724), Альметьевский (2 407), Пестречинский (2 382), Зеленодольский (1991), Лаишевский (1 394), Елабужский (1 137), Бугульминский (1 117), Высокогорский (1 042).

Больше же всего увеличилось количество ипотек на жилые помещения — с 2,1 тыс. в мае до 4,6 тыс. в октябре и на земельные участки — с 1,4 тыс. до 2,8 тыс. Всего за 10 месяцев 2022 года в республике зарегистрировали 78,5 тыс. ипотек.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— В Татарстане положительная динамика на рынке ипотеки стала наблюдаться с конца лета и продолжается по сегодняшний день. <...> Примечательно, что количество сделок с привлечением кредитных средств тоже увеличилось. Ранее мы сообщали, что в сентябре таких сделок было свыше 5 тысяч, по итогам октября — уже 7,5 тысячи, то есть рост составил порядка 45%, — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстана Лилия Бурганова.



Также, по данным Росреестра Татарстана, в регионе с августа растет спрос на недвижимость в новостройках. Если в мае — июне регистрировалось 500—600 договоров долевого участия (ДДУ), то в последующие месяцы — почти в два раза больше. В целом за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 15 тыс. ДДУ, что сопоставимо с уровнем прошлого года.



Всего в Росреестр Татарстана с января по октябрь уже поступило 957 тыс. заявлений на учетно-регистрационные действия, что на 80 тыс. больше, чем в прошлом году. По-прежнему больше всего регистрировались права на жилые помещения — 243 тыс. (+2%), земельные участки — 191 тыс. (+4,8), машино-места — более 8 тыс. (+30,2%).

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Илина Хакимова